Destaca prensa internacional atractivos de Morelia

Alfonso Martínez, destacó que el crecimiento del turismo internacional es el resultado de la vasta oferta de actividades, la cual ofrece opciones para cualquier persona que desee un lugar para vacacionar en familia, con amigos e incluso solos.

Ante comunicadores europeos y corresponsales internacionales de medios, como: Onda Cero, Milenio Televisión, El Economista, El Independiente, RASA, El Momento, DIME Noticias, Turistik TV, entre otros, resaltó también que esta riqueza cultural brinda características únicas para los productores cinematográficos, pues Morelia cuenta con espacios inigualables para la grabación de películas. Aunado a ello, indicó que la recién creada Comisión Fílmica es una instancia que apoya cualquier trámite al momento de decidir grabar en la capital, lo que facilita aún más que el municipio sea catalogado como un lugar de locaciones.

El presidente, Alfonso Martínez, aprovechó cada oportunidad frente a los micrófonos y cámaras de medios internacionales para presumir a Morelia, y confirmar por qué es una de las ciudades con mayor crecimiento turístico en el mundo.

RYE-