Destaca Guardia Nacional apoyo del Gobierno de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se llevó a cabo la inauguración del nuevo Cuartel de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Michoacán, un evento que marca la consolidación de la estrategia nacional de seguridad pública y en cuyo marco, el coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Michoacán, Roberto Eduardo Molina García, destacó el apoyo del Gobierno del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, en el mantenimiento de las vialidades que conectan a esta institución.

En su mensaje, resaltó la relevancia del cuartel, ya que “fungirá como el centro neurálgico de operaciones para materializar la estrategia nacional de seguridad pública en el bello estado de Michoacán”.