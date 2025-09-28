Destaca Bedolla los cuatro ejes de su cuarto año de gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su cuarto informe de gobierno, presentado en Morelia tras rendir cuentas en Zamora y Uruapan, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó cuatro ejes transformadores de su administración: infraestructura, visión social-ambiental, movilidad humana y rectoría educativa.

Lo anterior dijo, se trata de la muestra del legado del proyecto de la 4T:

“Demostramos que la Cuarta Transformación no es solo un cambio de gobierno o de color partidista sino un cambio radical en el ejercicio del poder. Esa es la visión del humanismo mexicano que propuso e impulsó nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador. El bienestar político. Esta es la visión de este gobierno transformador, progresista, joven e innovador, con toda la esencia y alma de nuestra historia y cultura”.

En el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, el mandatario refirió que el programa Michoacán Construye, descrito como el más ambicioso en 50 años, ha invertido 40 mil millones de pesos en carreteras, escuelas y hospitales.