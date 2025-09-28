Destaca Bedolla los cuatro ejes de su cuarto año de gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su cuarto informe de gobierno, presentado en Morelia tras rendir cuentas en Zamora y Uruapan, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó cuatro ejes transformadores de su administración: infraestructura, visión social-ambiental, movilidad humana y rectoría educativa.
Lo anterior dijo, se trata de la muestra del legado del proyecto de la 4T:
“Demostramos que la Cuarta Transformación no es solo un cambio de gobierno o de color partidista sino un cambio radical en el ejercicio del poder. Esa es la visión del humanismo mexicano que propuso e impulsó nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador. El bienestar político. Esta es la visión de este gobierno transformador, progresista, joven e innovador, con toda la esencia y alma de nuestra historia y cultura”.
En el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, el mandatario refirió que el programa Michoacán Construye, descrito como el más ambicioso en 50 años, ha invertido 40 mil millones de pesos en carreteras, escuelas y hospitales.
La visión social y ambiental del gobierno bedollista, prioriza la ética ambiental y la justicia económica.
“Desarrollo sí, pero con ética ambiental y justicia económica redistributiva que implica defender y proteger a nuestra tierra y a nuestra gente antes de cualquier negocio por famoso que sea”, expresó el gobernador.
Como tercer eje mencionó la movilidad humana en búsqueda de ciudades dignas y seguras.
“La movilidad que por el centro de la política marcará un antes y después en la manera de ver y habitar nuestras ciudades porque distribuimos una visión de ciudades humanas dignas y seguras”, señaló Bedolla.
El cuarto eje: la rectoría educativa que puso fin a demandas sindicales que afectaban a niños y niñas, a través del orden a la educación.
BCT