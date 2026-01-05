Destaca Alfonso Martínez reducción del 75% en delitos de alto impacto en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, subrayó que desde 2021 en el municipio se ha logrado una disminución del 75% en los delitos de alto impacto, entre estos el homicidio, al destacar que diciembre de 2025 cerró con nueve casos.

En rueda de prensa, donde se dieron a conocer los resultados en materia de seguridad correspondientes a diciembre de 2025, Martínez Alcázar señaló que “no se puede generar desarrollo y crecimiento económico si no hay paz (…)”.

Por consiguiente, el edil destacó que para alcanzar estos resultados se han integrado estrategias desde distintas vertientes que se entrelazan, como seguridad, turismo, cultura, DIF municipal y servicios públicos, así como otras áreas enfocadas en la promoción y activación de la ciudad.

En materia de seguridad, recalcó que el promedio con el que la actual administración recibió el municipio años atrás en el rubro de homicidios era de 42 casos mensuales. En el comparativo específico del mes de diciembre, detalló que en 2021 se registraron 36 homicidios; en 2022 fueron 26; en 2023 se registraron 23; en 2024 fueron 12; y finalmente, en 2025, el mes de análisis (diciembre) cerró con nueve.

En este tenor, el presidente municipal precisó que dichas cifras reflejan una tendencia constante a la baja en este delito de alto impacto, así como en otros, por lo que reiteró que durante su gobierno se ha logrado una reducción del 75% en este tipo de delitos.

Finalmente, subrayó que estos resultados obedecen a la implementación de estrategias, la depuración de la corporación, el fortalecimiento del equipamiento, la instalación de cámaras de videovigilancia y otras acciones que, de manera conjunta, también han incidido en un incremento en materia turística.

