Destaca alcalde de Morelia finanzas sanas en ayuntamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “El Gobierno de Morelia tiene las finanzas más sanas, me atrevo a decir, de la historia reciente de nuestra ciudad, hemos terminado de pagar la deuda, no se debe ni un peso”, expuso el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, lo anterior en el contexto de una entrevista colectiva en la que reiteró que espera la reunión que se realizará esta semana con el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

Y es que previamente expuso la necesidad de que ya “salga” el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, del que recordó tocarían 235 millones de pesos, pero del que se ha dicho se asignarán 110 millones de pesos y del que ha señalado en varias ocasiones se hizo el trámite en tiempo y forma por plataforma, pero la tecnología no permitió un envío de la documentación por lo que se hizo llegar mediante la Oficialía de Partes.

“Tenemos todos los elementos para probar que hemos entregado los documentos completos y los proyectos completos, el gobierno del estado ha dicho que dado que no estaban completos esos expedientes, suponiendo que así fuera, sin conceder, ¿por que decían que sí podíamos entregar un proyecto que ni siquiera se ha elaborado del mercado Independencia y no un documento que hacía falta y que ellos mismos emitían?”, dijo.

El alcalde añadió que más allá de “seguir ventilando el tema con los medios de comunicación, lo más importante es ver cómo le resolvemos a los morelianos con el recurso que a ellos les pertenece”.

En este sentido recordó que se tiene registrado la clínica municipal sur, la ampliación del centro comunitario, plantas tratadoras de aguas residuales, conectar la avenida Amalia Solórzano con la avenida Juan Pablo II, y que lo que necesitamos es que el gobernador les dé el "palomazo”.

En otro tema hizo un llamado para no adelantar los tiempos político electorales: “Yo espero que no sea por eso que no sale el FAEISPUM para Morelia, al tiempo que comentó que “lo que no podemos permitir es que confundan a los ciudadanos con los temas político electorales, eso es hasta el 2024, invito a los funcionarios a que den resultados, a que trabajen, a que salgan a las colonias, pero no a promocionarse sino a que salgan a las colonias de las y los morelianos”.

RYE