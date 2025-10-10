Después de casi tres años, el Auditorio Municipal vuelve a abrir sus puertas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de casi tres años, el Auditorio Municipal reabrió sus puertas tras diversos trabajos de mantenimiento realizados para rescatar este espacio deportivo.

Al respecto, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), Pablo César Sánchez Silva, resaltó en entrevista que para la rehabilitación se destinó un monto cercano a 500 mil pesos.

Además, señaló que se contó con el apoyo de patrocinadores, y en cuanto a la mano de obra, indicó que esta fue aportada por sindicatos como el SEMACM, SIDEMM y SIMUDE. También destacó la colaboración de la Universidad Montrer y FEMSA.