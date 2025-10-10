Después de casi tres años, el Auditorio Municipal vuelve a abrir sus puertas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de casi tres años, el Auditorio Municipal reabrió sus puertas tras diversos trabajos de mantenimiento realizados para rescatar este espacio deportivo.
Al respecto, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), Pablo César Sánchez Silva, resaltó en entrevista que para la rehabilitación se destinó un monto cercano a 500 mil pesos.
Además, señaló que se contó con el apoyo de patrocinadores, y en cuanto a la mano de obra, indicó que esta fue aportada por sindicatos como el SEMACM, SIDEMM y SIMUDE. También destacó la colaboración de la Universidad Montrer y FEMSA.
“Se hicieron trabajos de duela, fueron cerca de 100 metros; se cambiaron las láminas traslúcidas, se arreglaron los baños, se pintó absolutamente todo (…)”, detalló.
El director enfatizó que se puso especial atención en la instalación eléctrica, la cual estuvo a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Aunado a ello, Sánchez Silva informó que se contó con la presencia de Francisco Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia, quien constató que se cumplieran los parámetros de seguridad correspondientes.
“El gran reto era que pudieran reabrirse las puertas del Auditorio Municipal, ya que es un espacio emblemático de la ciudad, del que se pueden contar muchas historias de vida (…)”, subrayó.
Para finalizar, comentó que en este espacio se tienen contemplados distintos torneos de voleibol, basquetbol, taekwondo y otras disciplinas. Además, precisó que se llevará un control sobre la renta del recinto, cuyo costo se estima en poco más de 500 pesos por hora, recurso que será destinado al mantenimiento del mismo espacio.
mrh