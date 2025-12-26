Morelia

Deshuesadero en llamas cerca de Tarímbaro; al menos cuatro vehículos afectados

Algunos automotores terminaron achicharrados
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio en un deshuesadero de vehículos se registró la noche de este jueves al norte de la ciudad de Morelia, indicaron fuentes de rescate, las cuales agregaron que al menos cuatro automotores viejos resultaron afectados.

El siniestro ocurrió en el referido sitio localizado en la avenida Óscar Chávez, justo a la altura de la colonia Bicentenario, en las cercanías del asentamiento Ampliación La Soledad, en los límites de la capital michoacana con la región de Tarímbaro.

La situación fue reportada al número de emergencias 911, después acudieron bomberos municipales, quienes combatieron la quemazón y la sofocaron. Se desconoce cómo inició el fuego.

