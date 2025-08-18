Desfogue anunciado en presa de Cointzio no representa riesgo para la población: Ooapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El inicio de los desfogues controlados que anunció la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la presa de Cointzio se realizará con un porcentaje mínimo de agua, por lo que no representará riesgo para la población, aseguró Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

Tras el anuncio de Conagua sobre el inicio de los desfogues, el director indicó que mantienen comunicación constante con la dependencia y que estas maniobras serán completamente preventivas, con un mínimo porcentaje de agua que será liberado.