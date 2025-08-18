Morelia

Desfogue anunciado en presa de Cointzio no representa riesgo para la población: Ooapas

Desfogue anunciado en presa de Cointzio no representa riesgo para la población: Ooapas
CORTESÍA
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El inicio de los desfogues controlados que anunció la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la presa de Cointzio se realizará con un porcentaje mínimo de agua, por lo que no representará riesgo para la población, aseguró Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

Tras el anuncio de Conagua sobre el inicio de los desfogues, el director indicó que mantienen comunicación constante con la dependencia y que estas maniobras serán completamente preventivas, con un mínimo porcentaje de agua que será liberado.

Asimismo, señaló que la información proporcionada por Conagua sobre el almacenamiento de la presa, que se encuentra en 50.42 millones de metros cúbicos, equivalente al 98 % del NAMO de lluvia, es correcta, ya que dicho volumen llega hasta la parte baja de las compuertas.
“Sin embargo, de la capacidad total de la presa, nos encontramos en un 74 %. Esto significa que todavía tenemos cerca de 18 millones de metros cúbicos que pueden entrar a la presa (…)”
explicó Torres Ramírez, quien recalcó que la decisión de iniciar estos desfogues corresponde únicamente a dicha instancia federal

“No se corre ningún riesgo en la ciudad, los niveles de los ríos se encuentran completamente estables y, por supuesto, soportarían esta apertura de posibles cinco metros cúbicos por segundo”, enfatizó el funcionario.

Para finalizar, Torres Ramírez resaltó que, afortunadamente, el trabajo de limpieza en ríos y drenes permite que el agua pueda conducirse sin riesgos para la población. No obstante, aclaró que continuarán los monitoreos correspondientes y recomendó mantenerse atentos a la información que emita Conagua sobre los desfogues anunciados.

Te puede interesar:
Adolfo Torres impulsa "Ooapas en tu calle" para fortalecer la atención personalizada a la ciudadanía
Desfogue anunciado en presa de Cointzio no representa riesgo para la población: Ooapas

RPO

OOAPAS
Presa de Cointzio

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com