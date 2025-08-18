Desfogue anunciado en presa de Cointzio no representa riesgo para la población: Ooapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El inicio de los desfogues controlados que anunció la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la presa de Cointzio se realizará con un porcentaje mínimo de agua, por lo que no representará riesgo para la población, aseguró Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).
Tras el anuncio de Conagua sobre el inicio de los desfogues, el director indicó que mantienen comunicación constante con la dependencia y que estas maniobras serán completamente preventivas, con un mínimo porcentaje de agua que será liberado.
Asimismo, señaló que la información proporcionada por Conagua sobre el almacenamiento de la presa, que se encuentra en 50.42 millones de metros cúbicos, equivalente al 98 % del NAMO de lluvia, es correcta, ya que dicho volumen llega hasta la parte baja de las compuertas.
“No se corre ningún riesgo en la ciudad, los niveles de los ríos se encuentran completamente estables y, por supuesto, soportarían esta apertura de posibles cinco metros cúbicos por segundo”, enfatizó el funcionario.
RPO