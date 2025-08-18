Desfogan presa de Cointzio; la reportan al 98.65 % de su capacidad

Cabe señalar que ya se dio aviso a la Coordinación Estatal de Protección Civil, a la autoridad municipal de Maravatío, a la Asociación Civil Derivaciones Directas del Río Lerma Melchor Ocampo, quienes son los usuarios de riego localizados aguas abajo de la presa, y que se abastecen de la misma, para que estén supervisando las operaciones del desfogue.

Por su parte, la presa de Cointzio se encuentra a un 98.65 % de su almacenamiento, por lo que se instruyó a personal de la Dirección Local de la Conagua y al Jefe del DR-020 Morelia-Queréndaro, para que iniciara el desfogue en las primeras horas del este lunes 18 de agosto.

Se dio aviso oportuno a la Coordinación Estatal de Protección Civil, a Protección Civil Municipal y al OOAPAS, para que estén informados de las operaciones que se llevarán a cabo en la presa.