Desfile, fiesta y homenaje al Apache: así será el Festival del Torito de Petate en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Música, color, baile y tradición se vivirán el próximo sábado 20 de septiembre en el Séptimo Festival del Torito Tradicional, que tendrá como sede la Casa de la Cultura de Morelia.

El evento reunirá a 30 toritos de petate de distintas colonias y municipios como Copándaro, Álvaro Obregón y Queréndaro, en una fiesta abierta a todo el público, ideal para disfrutar en familia.

Las actividades arrancan a las 14:30 horas con un desfile que partirá de la Pila del Ángel y recorrerá las calles hasta llegar a la Casa de la Cultura. Ahí, a partir de las 16:00 horas, comenzarán las comparsas, donde cada torito mostrará su estilo al ritmo de música tradicional y danzas populares.

Uno de los momentos especiales del festival será el homenaje al personaje del Apache, uno de los más representativos dentro de las comparsas. Como parte del reconocimiento, se entregarán 12 distinciones a personas que han mantenido viva esta figura.

Además del desfile y la fiesta, se podrá disfrutar de una exposición de toritos en miniatura y una conferencia sobre la evolución del personaje del Apache, desde sus raíces hasta la actualidad.