Desfile del 20 de noviembre en Morelia: estos son los horarios y calles por las que sí podrás pasar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del desfile cívico deportivo por el aniversario de la Revolución Mexicana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementará un operativo especial de movilidad en el Centro Histórico de Morelia.

La salida del desfile está programada para las 10:00 horas, desde el Jardín de Villalongín, con recorrido sobre la avenida Madero hasta concluir en el monumento a Lázaro Cárdenas.

La distancia será de 2.6 kilómetros, con una duración aproximada de una hora y media.

Según datos de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), se tiene el registro de 3 mil 100 participantes distribuidos en 27 contingentes.

Cierres viales y horarios

Desde las 00:01 horas del lunes 20 de noviembre, comenzarán los cierres en calles del primer cuadro de la ciudad.

Se cerrará la avenida Madero, desde su cruce con avenida Tata Vasco (gasolinera Poza Rica) hasta el monumento a Lázaro Cárdenas.

A partir de las 6:00 horas, se cerrará avenida Acueducto, desde Tata Vasco hasta Ventura Puente.

A las 10:00 horas, al iniciar el desfile, se cerrarán: Tres Puentes hasta avenida Madero Calzada La Huerta hasta calle 18 de Marzo Avenida Nocupétaro hasta calle Acacia



Vías alternas sugeridas por la SSP:

Acueducto, de Ventura Puente a Mil Cumbres (ambos sentidos)

Ventura Puente, de Lic. Adolfo Cano rumbo a avenida Camelinas

Madero Oriente, de Plan de Ayala rumbo a la glorieta de salida a Charo

Nocupétaro, desde calle Acacia

Calzada La Huerta, desde calle 18 de Marzo

Calles con circulación libre en el Centro Histórico:

20 de Noviembre

Aquiles Serdán

Melchor Ocampo

Santiago Tapia

Mariano Michelena

Manuel Muñiz

Allende

Corregidora

Valladolid

Bartolomé de las Casas

Isidro Huarte

Antonio Alzate

La SSP invita a la población a seguir las recomendaciones de la Guardia Civil durante sus traslados, respetar los señalamientos viales y brindar prioridad al peatón.

Además, este operativo se replicará en otros municipios donde se realicen desfiles cívicos.

