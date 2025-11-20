Desfile del 20 de noviembre en Morelia: estos son los horarios y calles por las que sí podrás pasar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del desfile cívico deportivo por el aniversario de la Revolución Mexicana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementará un operativo especial de movilidad en el Centro Histórico de Morelia.
La salida del desfile está programada para las 10:00 horas, desde el Jardín de Villalongín, con recorrido sobre la avenida Madero hasta concluir en el monumento a Lázaro Cárdenas.
La distancia será de 2.6 kilómetros, con una duración aproximada de una hora y media.
Según datos de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), se tiene el registro de 3 mil 100 participantes distribuidos en 27 contingentes.
Desde las 00:01 horas del lunes 20 de noviembre, comenzarán los cierres en calles del primer cuadro de la ciudad.
Se cerrará la avenida Madero, desde su cruce con avenida Tata Vasco (gasolinera Poza Rica) hasta el monumento a Lázaro Cárdenas.
A partir de las 6:00 horas, se cerrará avenida Acueducto, desde Tata Vasco hasta Ventura Puente.
A las 10:00 horas, al iniciar el desfile, se cerrarán:
Tres Puentes hasta avenida Madero
Calzada La Huerta hasta calle 18 de Marzo
Avenida Nocupétaro hasta calle Acacia
Acueducto, de Ventura Puente a Mil Cumbres (ambos sentidos)
Ventura Puente, de Lic. Adolfo Cano rumbo a avenida Camelinas
Madero Oriente, de Plan de Ayala rumbo a la glorieta de salida a Charo
Nocupétaro, desde calle Acacia
Calzada La Huerta, desde calle 18 de Marzo
20 de Noviembre
Aquiles Serdán
Melchor Ocampo
Santiago Tapia
Mariano Michelena
Manuel Muñiz
Allende
Corregidora
Valladolid
Bartolomé de las Casas
Isidro Huarte
Antonio Alzate
La SSP invita a la población a seguir las recomendaciones de la Guardia Civil durante sus traslados, respetar los señalamientos viales y brindar prioridad al peatón.
Además, este operativo se replicará en otros municipios donde se realicen desfiles cívicos.
