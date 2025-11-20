Desfile cívico-deportivo se desarrolló en tranquilidad en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de 2 mil 580 atletas, jóvenes, trabajadores y elementos de seguridad, se llevó a cabo en calma el tradicional desfile cívico-deportivo conmemorativo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

Durante la jornada, participaron instituciones académicas, dependencias del Gobierno del Estado y corporaciones de seguridad, en una ruta establecida sobre la avenida Madero, en el Centro Histórico de Morelia.

El director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Raúl Morón Vidal, destacó que el evento se realizó conforme a lo previsto y con buena respuesta ciudadana. “Tuvo una duración aproximada de una hora”, expresó.