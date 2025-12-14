Desfilan perritos del IMPA para promover adopciones responsables en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) organizó una caravana especial en Morelia con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la adopción responsable, especialmente durante la temporada navideña.

La directora del instituto, Minerva Bautista, enfatizó que el evento busca contrarrestar la tendencia de regalar mascotas de raza solo para luego abandonarlas en los primeros meses del año siguiente.

Durante el desfile, participaron 24 perros y 9 gatos bajo el cuidado del IMPA. Bautista subrayó que la meta no es solo encontrar hogares temporales, sino asegurar un compromiso de por vida para estos animales, muchos de los cuales han sido víctimas de maltrato y abandono. "El que concientizar a la gente que es una responsabilidad para toda la vida del animal y de la persona", señaló la directora.