Desfilan perritos del IMPA para promover adopciones responsables en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) organizó una caravana especial en Morelia con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la adopción responsable, especialmente durante la temporada navideña.
La directora del instituto, Minerva Bautista, enfatizó que el evento busca contrarrestar la tendencia de regalar mascotas de raza solo para luego abandonarlas en los primeros meses del año siguiente.
Durante el desfile, participaron 24 perros y 9 gatos bajo el cuidado del IMPA. Bautista subrayó que la meta no es solo encontrar hogares temporales, sino asegurar un compromiso de por vida para estos animales, muchos de los cuales han sido víctimas de maltrato y abandono. "El que concientizar a la gente que es una responsabilidad para toda la vida del animal y de la persona", señaló la directora.
Minerva Bautista explicó que, si bien la gente suele llegar con una idea preconcebida de la raza que desea, el encuentro con los animales a menudo revierte el proceso.
"Luego, a veces tenemos en mente algún perrito para adopción, pero cuando los conocemos, los perritos nos escogen a nosotros", afirmó, destacando la conexión única que se forma entre el futuro adoptante y la mascota.
La caravana contó con animales de "todos colores, sabores y tamaños", asegurando que hay opciones para diversas familias y estilos de vida. Este esfuerzo busca educar sobre las necesidades especiales que pueden presentar algunos rescatados y la sensibilidad requerida para atenderlos, evitando así que regresen a situaciones de maltrato.
La directora del IMPA hizo un llamado a la reflexión sobre el compromiso que implica tener una mascota, destacando que la adopción no es un acto impulsivo, sino una decisión que requiere tiempo y dedicación plena por parte de la persona o familia responsable.
Este bello desfile sirvió como un escaparate para las historias individuales de resiliencia de los animales del IMPA, promoviendo una cultura de tenencia responsable y ofreciendo una segunda oportunidad a decenas de perros y gatos en Morelia.
rmr