Morelia

Desde septiembre, OOAPAS ha atendido más de 3 mil fugas en Morelia

Desde septiembre, OOAPAS ha atendido más de 3 mil fugas en Morelia
AHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde septiembre del año pasado a la fecha, se han atendido más de 3 mil fugas de toma y más de 600 fugas en líneas, informó Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

En rueda de prensa, el funcionario explicó que, en la atención de fugas, el OOAPAS cuenta con 16 brigadas que trabajan de manera permanente en los ocho sectores de la ciudad, con cerca de 70 trabajadores, con el objetivo de dar respuesta a cada reporte.

“Desde septiembre del año pasado a la fecha hemos atendido más de 3 mil fugas de toma (dentro de las casas) y más de 600 fugas en líneas de diferentes diámetros y dimensiones”
subrayó Torres Ramírez

El director agregó que el tiempo de atención oscila entre 24 y 72 horas, dependiendo de la complejidad de la fuga. Precisó que las de mayor magnitud se atienden de inmediato, mientras que las menores se programan conforme la carga de trabajo de las brigadas lo permite.

“Cuando es una gran fuga, como la que se vio en el camino al Vergel, de manera inmediata son atendidas. Pero la reparación toma un poco más de tiempo, ya que se deben cerrar válvulas y esperar a que la presión de la línea baje”
puntualizó el director
Te puede interesar:
Aportaciones del desfogue de la presa de Cointzio en el Río Grande se registran sin riesgos: Ooapas
Desde septiembre, OOAPAS ha atendido más de 3 mil fugas en Morelia

RPO

OOAPAS
fugas de agua

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com