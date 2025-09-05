Desde septiembre, OOAPAS ha atendido más de 3 mil fugas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde septiembre del año pasado a la fecha, se han atendido más de 3 mil fugas de toma y más de 600 fugas en líneas, informó Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).
En rueda de prensa, el funcionario explicó que, en la atención de fugas, el OOAPAS cuenta con 16 brigadas que trabajan de manera permanente en los ocho sectores de la ciudad, con cerca de 70 trabajadores, con el objetivo de dar respuesta a cada reporte.
El director agregó que el tiempo de atención oscila entre 24 y 72 horas, dependiendo de la complejidad de la fuga. Precisó que las de mayor magnitud se atienden de inmediato, mientras que las menores se programan conforme la carga de trabajo de las brigadas lo permite.
