Desde septiembre, OOAPAS ha atendido más de 3 mil fugas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde septiembre del año pasado a la fecha, se han atendido más de 3 mil fugas de toma y más de 600 fugas en líneas, informó Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

En rueda de prensa, el funcionario explicó que, en la atención de fugas, el OOAPAS cuenta con 16 brigadas que trabajan de manera permanente en los ocho sectores de la ciudad, con cerca de 70 trabajadores, con el objetivo de dar respuesta a cada reporte.