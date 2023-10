Desde Ester Expósito, Eva Longoria y Angelica Aragón, las estrellas que llegarán a Morelia por el FICM

El 21er FICM se llevará a cabo del 20 al 29 de octubre en funciones presenciales en la ciudad de Morelia, Michoacán, y en funciones virtuales a través de Canal 22 y FilminLatino.

En la inauguración se proyectará "The Dead Don’t Hurt", de Viggo Mortensen; Michel Franco presentará "Memoria" y también exhibirán "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese.

A diferencia de otros años, en esta edición, se informó que la preventa de boletos será escalonada; es decir, los accesos para cada función se liberarán para preventa en línea y en taquillas dos días antes de cada función. En taquillas dos días antes de cada función, a partir de las 10:00 horas.