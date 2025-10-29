Desde este miércoles cerrarán avenida Madero por celebraciones de Día de Muertos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, el gobierno municipal de Morelia anunció el cierre parcial de la avenida Madero y otras vialidades para facilitar el tránsito peatonal en el Centro Histórico. Estas medidas forman parte de un operativo especial que busca preservar la seguridad de miles de visitantes, turistas y habitantes que se congregan para disfrutar las actividades culturales de esta temporada.
De acuerdo con información oficial, los cierres comenzarán a partir de este miércoles 29 de octubre y se extenderán hasta el viernes 31, principalmente durante la tarde y noche. La avenida Francisco I. Madero será cerrada desde El Nigromante hasta Pino Suárez, con el objetivo de que la ciudadanía recorra el primer cuadro de la ciudad a pie y disfrute de los eventos programados.
Además, el 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, habrá cierres intermitentes en los alrededores del Panteón Municipal, especialmente en calles como avenida La Paz, Calzada Arnulfo Ávila, Progreso, Francisco J. Múgica y la lateral de Calzada La Huerta, dependiendo del flujo peatonal, informó la Policía Morelia.
La decisión se tomó tras observar que, durante el pasado fin de semana, más de 50 mil personas se concentraron en el Centro Histórico durante eventos como el Zombie Walk, el encendido de catedral y el videomapping.
Las autoridades buscan así garantizar el disfrute seguro de todos los atractivos que ofrece la capital michoacana en esta importante festividad.
rmr