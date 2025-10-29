Desde este miércoles cerrarán avenida Madero por celebraciones de Día de Muertos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, el gobierno municipal de Morelia anunció el cierre parcial de la avenida Madero y otras vialidades para facilitar el tránsito peatonal en el Centro Histórico. Estas medidas forman parte de un operativo especial que busca preservar la seguridad de miles de visitantes, turistas y habitantes que se congregan para disfrutar las actividades culturales de esta temporada.

De acuerdo con información oficial, los cierres comenzarán a partir de este miércoles 29 de octubre y se extenderán hasta el viernes 31, principalmente durante la tarde y noche. La avenida Francisco I. Madero será cerrada desde El Nigromante hasta Pino Suárez, con el objetivo de que la ciudadanía recorra el primer cuadro de la ciudad a pie y disfrute de los eventos programados.