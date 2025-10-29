Desde esta tarde, cierres viales temporales en avenida Madero; para Día de Muertos, totales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de las 18:00 horas de este miércoles se implementarán cierres viales parciales en la avenida Madero, con el fin de que la ciudadanía pueda transitar y disfrutar del primer cuadro de la ciudad, informó el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo.
En entrevista para medios de comunicación, el comisionado explicó que esta medida se aplicará debido a la alta afluencia de personas que acuden a los altares y demás atractivos instalados en las plazas públicas del Centro Histórico.
“Estará empezando hoy por la tarde, al atardecer, entre 18:00 y 18:30 horas estaremos cerrando la circulación para que la gente pueda disfrutar caminando del primer cuadro de la ciudad”, precisó.
Aunado a esto, Alarcón Olmedo indicó que los cierres temporales se mantendrán hasta aproximadamente las 23:00 horas de este mismo miércoles, y se reanudarán la tarde del jueves en el mismo horario.
Mientras que para el viernes 31, la medida se aplicará desde unas horas antes. Pero para Día de Muertos, es decir, el 1 y 2 de noviembre, el cierre vial será total en esta zona, ya que se espera una mayor afluencia turística en la capital michoacana por las actividades conmemorativas.
“El cierre se contempla desde el Centro Cultural Universitario, es decir, desde la calle Nigromante y Galeana; hasta Pino Suárez, por donde está el Congreso (…)”, subrayó.
Respecto al estacionamiento en las calles aledañas al primer cuadro, el comisionado compartió que permanecerá permitido hasta el 3 de noviembre, particularmente respetando los pasos peatonales, cocheras, rampas para personas con discapacidad, áreas de carga y descarga, así como las esquinas.
RYE-