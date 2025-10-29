Desde esta tarde, cierres viales temporales en avenida Madero; para Día de Muertos, totales

“Estará empezando hoy por la tarde, al atardecer, entre 18:00 y 18:30 horas estaremos cerrando la circulación para que la gente pueda disfrutar caminando del primer cuadro de la ciudad”, precisó.

Aunado a esto, Alarcón Olmedo indicó que los cierres temporales se mantendrán hasta aproximadamente las 23:00 horas de este mismo miércoles, y se reanudarán la tarde del jueves en el mismo horario.

Mientras que para el viernes 31, la medida se aplicará desde unas horas antes. Pero para Día de Muertos, es decir, el 1 y 2 de noviembre, el cierre vial será total en esta zona, ya que se espera una mayor afluencia turística en la capital michoacana por las actividades conmemorativas.

“El cierre se contempla desde el Centro Cultural Universitario, es decir, desde la calle Nigromante y Galeana; hasta Pino Suárez, por donde está el Congreso (…)”, subrayó.

Respecto al estacionamiento en las calles aledañas al primer cuadro, el comisionado compartió que permanecerá permitido hasta el 3 de noviembre, particularmente respetando los pasos peatonales, cocheras, rampas para personas con discapacidad, áreas de carga y descarga, así como las esquinas.

