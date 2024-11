Desde el poder absoluto están comprando la justicia en México: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, aseveró que la mayoría de los mexicanos rechaza la reforma al Poder Judicial. En sesión de Cabildo, denunció que con toda la fuerza y presión del Estado (el Ejecutivo federal y morena) están comprando la justicia en nuestro país.

Es importante que quede claro: la mayoría de las y los mexicanos rechazan esa reforma al Poder Judicial. Lo que hicieron fue juntar los votos en el senado para aprobarla. Lo hicieron con la presión que da el poder y lograron 3 votos de senadores que llegaron ahí porque la gente les pidió ir en contra de la reforma. Juntaron los votos en el senado pero no tienen la mayoría de los mexicanos.

Con presión del poder absoluto del Estado, también juntaron los votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar la controversia constitucional que se había iniciado y que buscaba revertir dicha reforma.

¿Qué se espera cuando tengan el poder absoluto? preguntó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez. “Lo único que nos queda es levantar la voz porque están comprando la justicia con toda la fuerza, poder y presión del Estado”.

“El truco” no está en quienes elijan los mexicanos, el truco es que al que elijan es de ellos.

Me va a gustar verlos “iba a decir en Tierra caliente o en la Costa”, pero no: me va a gustar verlos hacer campaña en todo Michoacán porque está generalizada la violencia.