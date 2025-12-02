Morelia

Desde Ejidal Ocolusen, Ayuntamiento alista acciones en obras y servicios

Se da seguimiento a solicitudes en obras y servicios públicos
El propósito es afianzar la comunicación que permita dar respuesta puntual a las particularidades de cada una de las colonias de la capital
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó la colonia Ejidal Ocolusen para dialogar con las y los vecinos.

Tras ser recibido por autoridades auxiliares y colonos, el encargado de la política interna del municipio señaló que escuchar a los ciudadanos permite establecer acciones más precisas en cuanto a los temas que interesan en la ciudad.

En ese sentido, el secretario tomó nota de los comentarios de las y los vecinos en materia de obras y servicios públicos municipales, a los cuales dará seguimiento a través de las áreas respectivas, cuyos titulares ya han formado parte de sus recorridos en colonias para dar respuesta y seguimiento a las peticiones.

Yankel Benítez refrendó que, coordinando a las diferentes áreas del Ayuntamiento de Morelia para atender a la ciudadanía, desde las colonias se sigue construyendo el mejor lugar para vivir.

