Desde 4°C al amanecer hasta 27°C por la tarde: así el clima de este jueves en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, Morelia amaneció con temperaturas bajas de hasta 4°C, pero se espera un ascenso térmico significativo a lo largo del día, alcanzando una máxima de 27°C por la tarde, según datos de Google Clima y el portal especializado Meteored.

De acuerdo con los modelos meteorológicos consultados, durante las primeras horas del día predominarán los cielos mayormente nublados con sensación térmica inferior a los 10°C, especialmente entre las 6:00 y 8:00 horas. No obstante, el clima mejorará gradualmente, con cielo despejado o ligeramente nublado después del mediodía.

El viento soplará desde el norte y noreste a velocidades entre 10 y 31 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescura en la mañana, pero será tolerable en el resto del día. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, con apenas un 10% estimado para la jornada, por lo que se descarta lluvia.

Se recomienda tomar precauciones ante los contrastes térmicos, ya que la diferencia entre la temperatura mínima y máxima del día supera los 20 grados. Asimismo, se advierte que el índice de radiación UV alcanzará niveles altos (FPS: 7), por lo que se sugiere el uso de bloqueador solar en exteriores.

Para los próximos días se prevé una continuidad en el clima templado a cálido, con mañanas frescas y tardes soleadas. El sábado, por ejemplo, se espera una temperatura máxima de 28°C y mínima de 9°C, con viento del este entre 13 y 36 km/h.

rmr