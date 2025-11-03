Desde $20.99 hasta $26.99: así varía el precio de gasolina en Morelia esta semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia, el precio del litro de gasolina regular se encuentra entre los $22.98 y $23.99 pesos, mientras que el de la gasolina premium alcanza hasta los $26.99 pesos por litro, de acuerdo con los datos reportados por las estaciones de servicio en la plataforma oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), disponible en cre.gob.mx

Según el monitoreo más reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estos precios superan en algunos casos el promedio nacional, que fue de $23.60 pesos por litro al 31 de octubre.

De acuerdo con el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, el precio promedio nacional de la gasolina regular el pasado 31 de octubre fue de $23.60 pesos por litro. Sin embargo, en la capital michoacana se observaron precios por debajo e incluso por encima del promedio.

Gasolineras con los precios más bajos en Morelia: