Descuentos del Buen Fin en Gobierno de Morelia, vigentes hasta el 26 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de que las familias morelianas puedan pagar con facilidades sus contribuciones municipales, el gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar los invita a seguir aprovechando los descuentos del Buen Fin hasta el 26 de diciembre.

Cabe recordar que estos descuentos se aplican en: condonación del 50% hasta el 100% en recargos generados por falta de pago oportuno, así como el 100% en multas y/o prescripción general de créditos fiscales por contribuciones omitidas respecto al impuesto predial que se hubiesen generado en ejercicios fiscales anteriores al 2020, según sea el caso.