Descuentos del Buen Fin 2025 aplican todo noviembre en impuestos municipales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para impulsar la economía familiar y empresarial, así como ofrecer mayores facilidades a las y los contribuyentes que deseen regularizar su situación fiscal, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez, continúa con un amplio programa de condonación de recargos y multas, vigente durante todo el mes de noviembre.

Los beneficios aplicables son los siguientes: condonación del 50% al 100% en recargos generados por falta de pago oportuno, así como el 100% en multas correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y años anteriores.