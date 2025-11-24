Morelia

Descuentos del Buen Fin 2025 aplican todo noviembre en impuestos municipales

Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), multas por lotes baldíos sin bardear y banquetas, los principales conceptos
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para impulsar la economía familiar y empresarial, así como ofrecer mayores facilidades a las y los contribuyentes que deseen regularizar su situación fiscal, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez, continúa con un amplio programa de condonación de recargos y multas, vigente durante todo el mes de noviembre.

Los beneficios aplicables son los siguientes: condonación del 50% al 100% en recargos generados por falta de pago oportuno, así como el 100% en multas correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y años anteriores.

Estos estímulos fiscales comprenden los siguientes conceptos: Impuesto Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), multas por lotes baldíos sin bardear y por falta de banquetas.

El presidente Alfonso Martínez Alcázar reiteró que estas medidas forman parte del compromiso permanente de su gobierno por facilitar el cumplimiento tributario y fortalecer la economía local en un contexto de recuperación.

Las y los contribuyentes podrán realizar sus trámites y pagos en las cajas y módulos habituales, así como en línea a través del portal oficial del Ayuntamiento de Morelia.

