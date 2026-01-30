Descarta Alfonso Martínez que AMA Michoacán sea un evento anticipado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El evento AMA Michoacán es una actividad organizada por la sociedad civil y no representa un acto anticipado de ningún tipo, subrayó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el edil reiteró que, al ser invitado a este evento, señaló que la convocatoria refleja “las ganas de los michoacanos por salir adelante, las ganas de que el estado sea mejor y que el estado se vea en positivo (…)”.

Aunado a esto, indicó que no puede considerarse como un acto anticipado, al recalcar que se trata de un evento abierto al que asisten diversas personas, pues aseguró que no pertenece a una figura en particular.

Para culminar, señaló que, como asistente, podría dirigir algún mensaje y, al tratarse de una convocatoria abierta, se espera una asistencia considerable.