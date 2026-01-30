Morelia

Descarta Alfonso Martínez que AMA Michoacán sea un evento anticipado

Descarta Alfonso Martínez que AMA Michoacán sea un evento anticipado
FB: Alfonso Martínez Alcázar
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El evento AMA Michoacán es una actividad organizada por la sociedad civil y no representa un acto anticipado de ningún tipo, subrayó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el edil reiteró que, al ser invitado a este evento, señaló que la convocatoria refleja “las ganas de los michoacanos por salir adelante, las ganas de que el estado sea mejor y que el estado se vea en positivo (…)”.

Aunado a esto, indicó que no puede considerarse como un acto anticipado, al recalcar que se trata de un evento abierto al que asisten diversas personas, pues aseguró que no pertenece a una figura en particular.

Para culminar, señaló que, como asistente, podría dirigir algún mensaje y, al tratarse de una convocatoria abierta, se espera una asistencia considerable.

RPO

Alcalde Alfonso Martínez
AMA Michoacán

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com