Descarta Alfonso Martínez incluir parquímetros en el Centro de Morelia, por ahora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "No está considerado poner el cobro de los parquímetros o poner parquímetros en nuestra ciudad (…]", aseveró el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al recalcar que, por el momento, este tema no se incluirá en la Ley de Ingresos.

En entrevista con medios de comunicación, el edil subrayó que lo que se busca es el ordenamiento de la ciudad y afirmó que una alternativa podría ser la incorporación de parquímetros.

Sin embargo, aclaró que no se presentará la propuesta ante el Cabildo, ya que, aunque se sostuvo una charla con regidores y cámaras empresariales, la información comenzó a politizarse.

“Son muchas ventajas, pero también hay mucha gente que utiliza cualquier situación como esta para politizar, y el asunto se estaba politizando demasiado. Por eso quiero anunciar que no va a ser una alternativa que mandemos en este momento en la Ley de Ingresos al Congreso del Estado […]”, puntualizó.