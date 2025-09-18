Descarta Alfonso Martínez incluir parquímetros en el Centro de Morelia, por ahora
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "No está considerado poner el cobro de los parquímetros o poner parquímetros en nuestra ciudad (…]", aseveró el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al recalcar que, por el momento, este tema no se incluirá en la Ley de Ingresos.
En entrevista con medios de comunicación, el edil subrayó que lo que se busca es el ordenamiento de la ciudad y afirmó que una alternativa podría ser la incorporación de parquímetros.
Sin embargo, aclaró que no se presentará la propuesta ante el Cabildo, ya que, aunque se sostuvo una charla con regidores y cámaras empresariales, la información comenzó a politizarse.
“Son muchas ventajas, pero también hay mucha gente que utiliza cualquier situación como esta para politizar, y el asunto se estaba politizando demasiado. Por eso quiero anunciar que no va a ser una alternativa que mandemos en este momento en la Ley de Ingresos al Congreso del Estado […]”, puntualizó.
Respecto a los beneficios de una eventual instalación, Martínez Alcázar señaló que tanto el sector hotelero como el restaurantero, además de distintas cámaras empresariales, han solicitado esta medida.
Entre las ventajas que enumeró, destacó que los parquímetros permitirían delimitar los espacios de estacionamiento, darían mayor rotación de vehículos y, con ello, más fluidez en el Centro Histórico.
Añadió que, en ciudades turísticas, son comunes estos mecanismos y que, con su implementación, los beneficios se extienden a quienes habitan y trabajan en la zona, no solo a quienes ocupan los espacios durante todo el día.
El edil también subrayó que los parquímetros incentivarían un mayor uso del transporte público, en lugar del automóvil particular para ingresar al centro de la ciudad.
Finalmente, Martínez Alcázar recalcó que este jueves no se presentará el tema en la sesión de Cabildo. A la par, consideró que la propuesta deberá revisarse con la ciudadanía y valorarse debidamente. “Hoy no lo vamos a mandar, es algo que se tiene que revisar con la gente, que se tiene que valorar y sin politizarlo (…)”, concluyó.
rmr