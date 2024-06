Desaparición de fondos federales complicó apertura de túneles en Morelia: Gerencia del Centro Histórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gerente del Centro Histórico de Morelia, Gaspar Hernández Razo, aseguró que el gobierno municipal que encabeza Alfonso Martínez Alcázar ha estado interesado en que el tema de la apertura de los túneles prospere, sin embargo, lamentó que no existan recursos económicos suficientes para concretarlo.

Y es que, con anterioridad, cuando Puebla abrió los suyos, sí existían diversos fondos federales que permitían reforzar ese tipo de objetivos.

Luego de que en un comunicado oficial el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que en julio se lanzará la convocatoria de licitación para la exploración y apertura de túneles para fortalecer la atracción del turismo en Palacio de Gobierno, el funcionario municipal refirió que aún no ha habido acercamiento con el Ejecutivo estatal a este respecto.

Hernández Razo dijo desconocer el proyecto porque no se los han compartido, pero por la relación que han tenido con la asociación Morelia Patrimonio de la Humanidad se sabe que el túnel que se abriría al público sería el que sale de dentro del Palacio de Gobierno "y prácticamente atraviesa una calle para poder llegar a las oficinas del Festival Internacional de Cine, en este caso posiblemente podría haber factibilidad".

El tema, dijo, también es federal por ser un patrimonio cultural subterráneo "y tendrá que dar todos los permisos el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ahí no le vería mucho problema, pero llegar a un acuerdo con otros inmuebles privados, atravesar en otro patrimonio cultural subterráneo que estructuralmente no se sabe cómo está, eso ya implica muchísimas cosas para poderlo lograr".

Afirmó que el tema es "muy complejo porque atraviesa edificios privados".

Mientras dijo que el ayuntamiento sigue avanzando en los estudios, pero no ha sido sencillo, desde encontrar las conexiones de los túneles, además de que se requeriría "muchísimo dinero para poderlo lograr".

Sobre la factibilidad de realizarlos, dijo que se requiere de la aprobación de la Iglesia, de dueños de otros inmuebles.

Dijo que desde 2017 se tienen los estudios, pero lo que se requiere es inyectar recursos.

En tanto que debido a que la federación "desapareció todos los fondos de cultura y nada más dejaron uno disposición para Ciudades Patrimonio Mundial, con reglas de operación muy estrictas que no aceptarían este tipo de proyectos, porque no cumple con la reglas de operación, “no hay dinero por más ganas que tengamos; el ingeniero Alfonso Martínez, ha tenido mucho mucha atención en el tema de los túneles, pero no hay recursos de apoyo".

Y es que los recursos propios de la ciudad tienen otras prioridades, como los servicios y la infraestructura, refirió.

“Si hubiera un fondo federal teniendo ya el recurso en la mano pues ya tenemos cómo investigar estructuralmente los túneles, seguramente se entusiasmaría la ciudadanía” y se sumaría (para autorizar el paso por debajo de sus inmuebles), comentó.

Cabe señalar que el gobierno estatal definirá en breve el recurso que utilizará para la exploración, la apertura de dos túneles, el retiro de material, la consolidación de mampostería en muros y arcos, trabajos de limpieza y mantenimiento en patio y en el acceso, entre otras acciones.