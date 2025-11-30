Desaparecen juntos 3 en Morelia y sólo se sabe esto de ellos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado activó los protocolos de búsqueda para Leonardo David Á. B., de 3 años; Raúl David Ángeles González, de 26 años; y María Monserrat Bernal García, también de 26 años.

Lo único que se sabe de ellos es que fueron vistos por última vez el 23 de noviembre de 2025, alrededor de las 10:30 horas, en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en Morelia.

De acuerdo con las cédulas oficiales, los tres se encontraban juntos al momento de su desaparición.

Desde entonces se desconoce su paradero, por lo que las autoridades temen por su integridad y no descartan que puedan ser víctimas de algún delito.

Por ello se emitió una Alerta Amber para la localización del menor Leonardo y una Alerta Alba para María Monserrat; además, se publicó la cédula de búsqueda correspondiente a Raúl David.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.

Los reportes pueden realizarse al número 800 614 2323 o directamente a las redes oficiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.