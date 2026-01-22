Desaparece familia en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este día se reportó la desaparición de una familia integrada por Víctor Manuel Mujica Vega, su esposa Anayeli Hernández León, y su hija Megan Eileen M.H., quienes fueron vistos por última vez el pasado 15 de enero de 2026 en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con la información disponible en fichas de búsqueda, la última vez que se les ubicó fue alrededor de las 16:06 horas, cuando los tres se encontraban juntos. Desde ese momento se desconoce su paradero.

En este sentido se dijo que tanto Víctor como Anayeli trabajan como intérpretes de lengua de señas mexicana, y colaboran en instituciones como el Congreso del Estado.

Si usted tiene información que contribuya a su localización, puede comunicarse de forma anónima al número 800 614 2323, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

