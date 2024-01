Desaparece en Morelia antes de Año Nuevo y aún no se sabe de ella

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer desapareció en Morelia antes del Año Nuevo y aún no se sabe nada de ella.

De acuerdo a la Alerta Alba, se trata de Teresa Rodríguez López, de 49 años de edad, quien fue vista por última vez el 30 de diciembre de 2023.

En la ficha se informó que la hora a la que se le vio y luego ya no se supo de ella fue a las 8:00 am, aunque no se precisó dónde.

Asimismo, se dijo que se teme por su integridad, por ello se emitió la alerta de búsqueda.

Como seña particular Teresa tiene un lunar en el cachete derecho y un tatuaje debajo de la nuca.