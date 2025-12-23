Desaparece chava en Morelia; la vieron por última vez antes de anochecer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las autoridades activaron una Alerta Amber para localizar a Fernanda F. M., de 16 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 21 de diciembre en la ciudad de Morelia, aproximadamente a las 18:30 horas.

Según la cédula de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, se desconoce el paradero de la menor desde ese momento, por lo que se teme por su integridad y se presume que podría ser víctima de algún delito.

Fernanda mide 1.68 metros, pesa 52 kilos y tiene cabello lacio, castaño y de longitud media.

Como señas particulares, presenta cicatrices de cortadas en el brazo izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía un conjunto de color gris, con chamarra negra y tenis blancos.

La dependencia solicita a la ciudadanía comunicarse al número 800 614 2323 en caso de contar con información que pueda ayudar a ubicarla.