Desalojo de perrita en Hospital Infantil genera polémica en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lobita, una perrita que ha vivido durante ocho años en los jardines y estacionamientos del Hospital Infantil de Morelia, enfrenta un posible desalojo.

De acuerdo a una publicación en redes, Lobita fue alimentada y cuidada por el personal desde antes de que las instalaciones fueran operativas.

El actual director habría emitido instrucciones para retirar a la perra de áreas como jardines, estacionamientos y casetas. Esta decisión ha generado preocupación entre vecinos, quienes señalan que la medida podría poner en riesgo la vida de Lobita, expuesta a accidentes, desnutrición o maltrato.

La acción de retirar a Lobita podría ser interpretada como abandono o negligencia, agravada si es cometida por un funcionario público, según la reforma aprobada por el Congreso del Estado a finales del año pasado.

Hasta el momento, la dirección del Hospital Infantil no ha emitido una declaración oficial sobre la situación de Lobita ni sobre las medidas de protección que podrían implementarse.