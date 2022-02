Derribo de escultura “Los Constructores”, por resentidos sociales: historiador

“Estamos frente a un acto de resentidos sociales. Nada tiene que ver con temas de culturas originarias. En realidad, ellos ni siquiera conocen su propia historia porque esa historia no existe. Ellos eran analfabetas y los que ahora no lo son, se lo deben a los españoles, pues escriben con sus caracteres y piensan en castellano. A mí me parece una farsa absurda, pues no tienen ni idea de quiénes son, ni de dónde vienen realmente” señaló.