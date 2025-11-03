Depuran Policía Morelia: más de 150 elementos han causado baja en 4 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un periodo de aproximadamente un año, 50 elementos de la Policía Morelia han tramitado su baja voluntaria de la corporación por distintos motivos, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista para medios de comunicación, el comisionado recalcó que se continúa avanzando en una de las metas de la administración actual: contar con mil elementos dentro de la corporación de seguridad municipal.

No obstante, indicó que la Policía Morelia también ha estado en un proceso constante de depuración, pues en el rubro de bajas voluntarias se registran alrededor de 50 en el último año.

“Estas son bajas voluntarias de separación, en algunos casos porque ya no desean trabajar como policías, otros porque cuentan con otro trabajo o por otros motivos personales”, subrayó.

Por otra parte, señaló que a estas cifras se suma que, en un periodo de cuatro años, se han dado de baja a más de 100 policías debido a temas de indisciplina.

Sobre este punto, en entrevistas previas, el comisionado precisó que dichas bajas se debieron en gran medida a actos de corrupción, seguidos de arbitrariedad o abuso de fuerza, y el resto por incumplir algún requisito de permanencia u otras irregularidades detectadas.