Depuran Policía Morelia: más de 150 elementos han causado baja en 4 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un periodo de aproximadamente un año, 50 elementos de la Policía Morelia han tramitado su baja voluntaria de la corporación por distintos motivos, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
En entrevista para medios de comunicación, el comisionado recalcó que se continúa avanzando en una de las metas de la administración actual: contar con mil elementos dentro de la corporación de seguridad municipal.
No obstante, indicó que la Policía Morelia también ha estado en un proceso constante de depuración, pues en el rubro de bajas voluntarias se registran alrededor de 50 en el último año.
“Estas son bajas voluntarias de separación, en algunos casos porque ya no desean trabajar como policías, otros porque cuentan con otro trabajo o por otros motivos personales”, subrayó.
Por otra parte, señaló que a estas cifras se suma que, en un periodo de cuatro años, se han dado de baja a más de 100 policías debido a temas de indisciplina.
Sobre este punto, en entrevistas previas, el comisionado precisó que dichas bajas se debieron en gran medida a actos de corrupción, seguidos de arbitrariedad o abuso de fuerza, y el resto por incumplir algún requisito de permanencia u otras irregularidades detectadas.
En este tenor, el comisionado compartió que, tras la emisión de la convocatoria para incorporar nuevos elementos en este año a la Policía Morelia, se tuvo una buena respuesta, con 300 aspirantes registrados, de los cuales comentó que aproximadamente 110 no cumplieron con los requisitos correspondientes.
Alarcón Olmedo añadió que actualmente la Policía Morelia cuenta con más de 760 elementos, y que ya se tienen 130 perfiles con el examen de control y confianza aprobado, quienes posteriormente realizarán el curso de formación para incorporarse de manera oficial como policías.
Cuestionado respecto al recurso destinado a la preparación de los elementos, indicó que formar a un policía es un proceso costoso, pero necesario para la profesionalización del cuerpo de seguridad.
“Son arriba de 100 mil pesos por policía que se tiene que invertir en cuanto a uniformes, exámenes de control de confianza y equipamiento. Pero si incluimos el armamento y el pago que se realiza en todo este proceso, la cifra puede superar incluso los 200 mil pesos”, concluyó.
rmr