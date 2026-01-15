Depresión concentra 60% de las atenciones psicológicas en clínica municipal de Morelia

En este contexto, indicó que a nivel nacional se estima que cerca del 20% de la población presenta algún tipo de trastorno de ansiedad y/o depresión. En el caso de Morelia, y particularmente en la Clínica Municipal Poniente, Murguía Magaña recalcó que se desarrollan diversas acciones enfocadas en la atención a la salud mental.

"La atención que tiene el área de psicología en el 60% es por trastorno depresivo; el otro porcentaje corresponde a condiciones propias de trastornos mixtos de ansiedad y depresión […]", destacó.

En este tenor, el director compartió que, prácticamente desde la pandemia por Covid-19, han notado el aumento en la demanda de los servicios psicológicos. Desde su perspectiva, señaló que este incremento se debe, en parte, a una mayor difusión de este tipo de servicios y a que cada vez existen menos estigmas en torno a la atención psicológica.

"Los pacientes en la clínica han tenido una buena permanencia; actualmente tenemos cerca de 300 pacientes —entre mujeres y hombres de 25 a 45 años— que acuden de manera continua a recibir atención psicológica", indicó.

Añadió que, en los casos en los que no se detecta una mejoría durante el seguimiento, se canaliza a las y los pacientes a otras instancias, como el Hospital Psiquiátrico, donde especialistas valoran el tratamiento a seguir.

Para finalizar, Murguía Magaña recalcó que la Clínica Municipal Poniente —al igual que otras dependencias municipales— mantiene sus puertas abiertas para que la población pueda acceder a los servicios de psicología, ya sea ante la sospecha de padecer depresión o al atravesar situaciones que los hayan llevado a atentar contra su vida, a fin de brindarles el acompañamiento correspondiente.

Cabe resaltar que la Clínica Municipal Poniente se ubica cerca del Relicario de Morelia, específicamente en la avenida Juan Mier y Terán número 221, colonia Ignacio Allende, C.P. 58330. De acuerdo con el director, las personas interesadas en recibir atención psicológica pueden acudir de manera presencial para solicitar una cita de valoración.

rmr