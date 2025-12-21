Denuncias por maltrato animal subieron gracias a la concientización de la ciudadanía: IMPA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), Minerva Bautista, señaló que, si bien el objetivo principal continúa siendo fomentar la adopción responsable para que los animales encuentren un hogar, la realidad operativa actual está marcada por un incremento significativo en casos de maltrato y rescate, lo que ha saturado la capacidad del instituto.

Bautista indicó que las cifras de rescate han superado las del año anterior, complicando la gestión diaria. Este aumento no responde únicamente a incidentes aislados, sino a la detección de casos graves de acumulación de animales.

La funcionaria municipal explicó que se enfrentan rescates masivos, como el caso reciente de un veterinario reincidente que albergaba una gran cantidad de caninos, o una diligencia judicial en curso con la Fiscalía, que involucra a más de 60 perros.

Actualmente, el instituto alberga 115 animales, por lo que no es posible recibir de inmediato a los 60 caninos del próximo operativo sin generar hacinamiento.

“Tenemos que ir viendo, tomando medidas muy cautelosas para poder rescatarlos a todos sin que hagamos hacinamiento también nosotros”, declaró Bautista, evidenciando la delicada balanza entre el rescate y la atención adecuada.

El reto estructural persiste, ya que la solución a largo plazo depende de contar con mayor infraestructura. Sigue pendiente la ampliación programada para 2024, considerada vital para brindar espacios adecuados no solo para albergar, sino también para rehabilitar y entrenar a los animales, cumpliendo con la Ley de Bienestar Animal.

Pese al escenario complicado, Minerva Bautista destacó el lado positivo: la ciudadanía está más informada y dispuesta a denunciar el maltrato animal.

“Si crece en el sentido de que a lo mejor la gente hoy ya no normaliza. Tal vez antes, si veías a un perro en una azotea o en un lote baldío, mucha gente decía: ‘pues para eso son los perros’. Pero hoy la gente ya lo reporta porque sabe que es maltrato”, expresó.

Este aumento en la denuncia ciudadana, aunque incrementa el trabajo operativo, es visto como un avance en la cultura de respeto animal en Morelia.

Otro reto emergente es el aumento de la venta de animales a través de plataformas digitales y WhatsApp, lo cual dificulta las intervenciones del instituto, ya que se requieren domicilios específicos para poder actuar legalmente.

Ante este panorama, el IMPA informó que mantendrá operativos especiales durante las fechas festivas de Navidad y Reyes, con el objetivo de prevenir la compra irregular de mascotas y continuar con las acciones de rescate y concientización.

