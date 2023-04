Denuncian veterinaria en Morelia por presunta negligencia; perrito murió tras ser "internado"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven denunció en sus redes sociales a una veterinaria ubicada en la avenida Acueducto de Morelia, debido a que su perrito murió tras ser atendido en ese establecimiento.

A través de redes sociales, la mujer relató que llevó a su perrito debido a que presentaba vómitos y tras una radiografía el diagnóstico fue de estómago distendido, sus dueños se lo llevaron a casa pero con medicamento. Al día siguiente el can regresó para seguir con su revisión y esta vez tuvo que quedarse en el lugar.

Los propietarios del "lomito" dieron indicaciones a los doctores de que él se acaloraba muy fácilmente por lo que no le pusieran cobijas, pero aparentemente los encargados no hicieron caso y cobijaron al can.

Luego de varios días "internado" los doctores se comunicaron con uno de los "papás" de Max y le informaron que el animalito había sufrido broncoaspiración y que había hiperventilado.

La mujer llegó para llevarse a su perrito pero éste estaba débil y sólo alcanzó a olfatear y besar la mano de ella para después morir. Los dueños del perrito apuntan a que éste no tuvo la atención que requería además de que presuntamente hubo negligencia en su cuidado.