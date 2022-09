Denuncian nulo aseo en baños de escuela de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un padre de familia denunció a través de un grupo de Facebook que en una escuela de la colonia Villas de Oriente no hacen el aseo en los baños y éstos están demasiado sucios.

El señor comenta que su hijo no quería ir al baño de su escuela ya que estaban muy sucios, por lo que el señor fue a corroborarlo y encontró que los retretes estaban muy sucios, así como el mingitorio.

Además señala que pagan una cuota para el aseo y que aún así los baños están en esa condición "Mi niño está en la escuela de Villas del Oriente y me había dicho que no quería ir al baño porque estaba muy sucio, entonces me fui a meter para ver y me encontré esto y no se me hace justo porque damos dinero para el aseo y hay una conserje y todo sigue igual..."

El padre de familia indica además que la directora les cobra la inscripción, hecho que ya no es obligatorio pagar de acuerdo con la Constitución Política de México, en su Artículo Tercero establece que uno de los rasgos fundamentales de la educación mexicana es la gratuidad.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha manifestado que se puede denunciar los cobros de cuotas de inscripción a las escuelas, ya que son ilegales. Para ello la dependencia pide datos como nombre completo de la escuela y dirección de la misma.

Regresando al tema del baño, el denunciante indica que afuera de los baños también se juntan montonales de basura y teme por la salud de su hijo ya que dicho lugar en esas condiciones es insalubre y un foco de infecciones.