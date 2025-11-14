Denuncian muerte de perrito atropellado por camioneta en Morelia; buscan al responsable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, se difundió una denuncia ciudadana acompañada de una imagen captada por cámaras de videovigilancia, en la que se observa el momento en que una camioneta blanca tipo pickup presuntamente atropella a un perro en vía pública.

De acuerdo con la publicación original, el conductor del vehículo —quien aún no ha sido identificado— circulaba presuntamente a exceso de velocidad, lo que provocó que impactara al canino. Lamentablemente, se informó que el perrito perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

La persona que compartió la denuncia pidió apoyo a la ciudadanía para identificar al responsable, y aseguró que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) por maltrato y crueldad animal, delito tipificado en el Código Penal del estado.