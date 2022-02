Denuncian inseguridad en la colonia Luis Córdova de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMoreli.com).- Al ser víctimas de la inseguridad que aqueja a la colonia Luis Córdova Reyes, localizada en la capital michoacana, vecinos hacen un llamado a las autoridades para que pongan solución a esta problemática, ya que frecuentemente son víctimas de asaltos y robos de todo tipo y a pesar de hacer gestiones, no se ha logrado resolver nada.

En este sentido, el líder del Movimiento Antorchista en esta región de Morelia, Rubén del Río Alonso, declaró que el problema de la inseguridad en la ciudad aumenta sin precedentes y esta vez, los colonos denuncian que los robos han sido hasta de los postes de luz led, afectando el servicio de luminaria pública, propiciando con ello a que las familias puedan ser víctimas de más robos o asaltos.

Al respecto, la señora María Rogel Rogel declaró: "Aquí hay mucha inseguridad, llama uno a las patrullas y no vienen, ya no podemos salir con confianza por miedo a que nos pase algo; casi diario hay robos en las calles y en las tiendas también, hace poco se robaron un poste de luz con todo y lámpara", y añadió que al oscurecer, por tarde a las ocho de la noche ya están en sus hogares, pues ya no viven tranquilos.

Otro afectado, el señor Alfredo García comentó que a diario se viven atentados, vandalismo y robo en las casas; "es un problema que no sólo afecta a la Luis Córdova, sino que también a otras colonias vecinas, por eso pedimos a las autoridades municipales que pongan atención a nuestro llamado", dijo.

Del Río Alonso comentó que esta serie de acontecimientos delictivos son sólo un reflejo de toda la inseguridad que en los últimos años ha vivido el estado: "Michoacán cerró el primer mes de 2022 como el estado más violento de todo el país, con más 200 homicidios dolosos en los primeros 28 días del año, y lastimosamente ya superamos a Guanajuato y a entidades del norte del país. El 2021 fue el año más violento, pero las estadísticas dicen que vamos al alza con respecto a ese periodo; además, Morelia junto con Zamora son los puntos que concentran la mayor cantidad de homicidios a nivel estado, por ello es urgente la intervención de los tres niveles de gobierno".

El líder antorchista informó que se han hecho gestiones para poner patrullaje permanente pero no han tenido respuesta, por lo que hizo hincapié en que no dejarán de insistir pues se trata de la seguridad y la vida misma de los colonos.

