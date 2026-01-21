Denuncian abandono de área verde en fraccionamiento Camelinas

De acuerdo con el vecino, el lugar requiere acciones básicas, pero urgentes, como el corte de pasto, retiro de ramas secas y poda de árboles que representan un riesgo. “Hace falta limpieza, que vengan a cortarnos el pasto, que nos limpien las áreas verdes y que nos poden. Hay muchos árboles que ya están secos y otros que están excesivamente altos”, señaló.

Ante la falta de respuesta oficial, los habitantes del fraccionamiento han optado por organizarse y cubrir los gastos con recursos propios. “La mayoría de los vecinos aportamos ciertas cantidades cada mes para que nos limpien, nos tiren las ramas y nos poden. En fin, casi todos los servicios los pagamos nosotros”, afirmó.

El representante vecinal lamentó que la atención municipal sea mínima. “El encargado actual tiene ya un año y feria en el cargo y en todo ese tiempo solo nos han hecho caso una vez; desde antes también era muy poca la atención”, dijo.