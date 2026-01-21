Denuncian abandono de área verde en fraccionamiento Camelinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El área verde del fraccionamiento Camelinas, uno de los principales espacios públicos para la convivencia y el deporte en la zona, se encuentra en condiciones de abandono, denunció Pedro Eduardo Mulia Pérez, integrante del Comité de Vigilancia vecinal, quien señaló la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Morelia.
Mulia Pérez explicó que el sitio presenta problemas constantes de limpieza, poda y conservación, situación que ha obligado a los propios vecinos a hacerse cargo de su mantenimiento ante la falta de atención institucional.
De acuerdo con el vecino, el lugar requiere acciones básicas, pero urgentes, como el corte de pasto, retiro de ramas secas y poda de árboles que representan un riesgo. “Hace falta limpieza, que vengan a cortarnos el pasto, que nos limpien las áreas verdes y que nos poden. Hay muchos árboles que ya están secos y otros que están excesivamente altos”, señaló.
Ante la falta de respuesta oficial, los habitantes del fraccionamiento han optado por organizarse y cubrir los gastos con recursos propios. “La mayoría de los vecinos aportamos ciertas cantidades cada mes para que nos limpien, nos tiren las ramas y nos poden. En fin, casi todos los servicios los pagamos nosotros”, afirmó.
El representante vecinal lamentó que la atención municipal sea mínima. “El encargado actual tiene ya un año y feria en el cargo y en todo ese tiempo solo nos han hecho caso una vez; desde antes también era muy poca la atención”, dijo.
Los vecinos no solo piden mantenimiento, sino una rehabilitación integral del espacio. “Nos gustaría que vinieran a reacondicionar todo el lugar: limpiar el área verde, podar los árboles, pintar las canchas de básquetbol y colocar juegos infantiles o gimnasios al aire libre para personas de la tercera edad, que nos hacen mucha falta”, comentó.
La demanda cobra especial relevancia debido a la cantidad de adultos mayores que utilizan el sitio para realizar actividad física. “Hay muchas personas de la tercera edad que no alcanzan a ir hasta el bulevar García de León; por eso vienen aquí a correr o a jugar voleibol y cachibol”, explicó.
Aunque reconoció avances en materia de iluminación y seguridad, Mulia Pérez advirtió sobre un riesgo latente de incendio debido a la acumulación de hojas secas. “Aquí hay personas que fuman y muchachos que vienen a fumar marihuana. Si se prende, esto se quema rapidísimo; está totalmente lleno de hojas secas”, alertó.
El abandono del lugar también ha propiciado el consumo de alcohol y drogas durante las noches. “Vienen a tomar, a fumar, a drogarse. Algunos vecinos salimos a pedirles que se retiren, pero no siempre es posible”, señaló.
Finalmente, hizo un llamado directo a las autoridades municipales. “Lo único que pedimos es que el Ayuntamiento no nos abandone y que podamos tener esta área más limpia y en mejores condiciones. Aquí vienen personas de Chapultepec, de Bosques, de Camelinas y de otros fraccionamientos a hacer deporte y convivir, pero el lugar se ve muy descuidado”, concluyó.
RPO