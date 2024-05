Denuncia Movimiento Antorchista falta de funcionamiento de clínica en Misión del Valle

“en México la salud está abandonada por parte del gobierno federal ya que el presidente López Obrador engañó a los Mexicanos con la fantástica invención ‘que al final de su administración, México gozaría de un sistema de salud igual al de Dinamarca’, pues hasta estás fechas el sistema de salud cada día está en decadencia y no tiene medicamentos, no hay personal que atienda. Nuestro sistema de salud no se parece en nada al de Dinamarca, se parece al de los países más pobres de África”.