Denuncia joven acoso de hombre en combi de Morelia

Según reza la denuncia publicada en redes sociales, el hecho ocurrió el pasado 2 de septiembre a bordo de una combi de la ruta Rosa 1 por la colonia Torreón Nuevo de Morelia.

"Me dirigía a mi trabajo, siendo un recorrido largo, coloqué mi mochila y bolsa en las piernas abrazándolas, cerré los ojos cuando sentí que él se acercó a mis manos por lo que abrí los ojos, pero en un principio pensé que quizá porque la combi iba con bastante gente solo había sido un movimiento sin ninguna mala intención", relata la usuaria identificada como Ixtchel.

Sin embargo, menciona, minutos después se percató que el hombre con la mano que tenía dentro de su bolso hacía un "movimiento extraño".

"De pronto se levantó la sudadera mostrando su miembro con el cierre del pantalón abajo, comencé a grabar con la idea de tener evidencia de lo que pasaba y poder mostrar su cara, quise decir algo, pero en ese momento por más que quería que las palabras salieran simplemente no pude decir nada, no sabía cómo, no sabía que hacer, no supe que decir por lo que sólo me baje de la combi", agrega en la denuncia la joven.

Luego del hecho, relata que comenzó a llorar, "es grande mi frustración al pensar en lo que ocurrió e imaginar que a esa combi siempre que me subo van niños y niñas quienes sus padres llevan a la primaria y al hombre no le importó hacer esto aún cuando la combi iba llena de gente, que más pudo haber hecho en un momento en que nadie lo ve".