Denuncia jefa de Tenencia de Atécuaro sobre 5 aserraderos que operan en la zona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Maribel García Coria, jefa de la Tenencia de Atécuaro, lamentó la invasión por parte de aserraderos, en la zona, “no sabemos ni quienes son, sólo se presentan y cortan, según tienen sus permisos y dicen que ya está arreglado todo”.

Indicó que en la comunidad sí cortan árboles algunas personas (oriundas), pero no tantos “a comparación de como vemos pasar los carros llenos, da tristeza ver cómo se (los) llevan y a veces los cortan muy delgaditos, no los dejan avanzar”.

Destacó que ella personalmente, en su calidad de autoridad auxiliar del Ayuntamiento de Morelia, se ha acercado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), “para ver de qué manera pueden ayudar a parar esto, he estado ahí, sí vienen a mirar, pero no hay avances y (los aserraderos) siguen cortando, realmente como jefe de Tenencia no puedo pararlo porque rebasa (mis atribuciones)”.

Añadió que los tala montes no son de Atécuaro, son de otras partes, “vienen y cortan; compran el pino, no las tierras, y de repente la gente vende por la necesidad pero no saben el problema que se causa (a la ecología)”.

Resaltó que la captación de agua hacia los mantos freáticos es evidente dado que “son 4 o 5 ríos que pasan por las diversas comunidades de la tenencia y ahora están secos”.

Por eso celebró que se ha avanzado en la reforestación, y que este día el gobierno de Morelia inicie la siembra de 4 mil árboles en seis hectáreas de tierra de los propios habitantes de la tenencia quienes se comprometieron a cuidar los recursos naturales que desde hoy quedan bajo su encomienda.

SHA