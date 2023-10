Denuncia de director de cine es hacia otras instancias: Ayuntamiento de Morelia

Agregó, "la experiencia negativa en el levantamiento de denuncia fue en otra instancia de gobierno (en su llegada a la Fiscalía General del Estado)”. Mientras que aseguró que existen condiciones de orden para que festival continúe sin ningún contratiempo en estos días", destacó.

El comisario aseguró que sí hubo empatía, “se observó que se trataba de una falta administrativa porque no había lesiones afortunadamente, eso se manifestó que no prosperaba ante el Ministerio Público en virtud de que no se presentaban lesiones, era evidente que existía una falta administrativa, la persona se encontraba en estado de ebriedad”.

Asimismo, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar se puso en contacto con los organizadores del Festival Internacional de Cine para ofrecer su apoyo en lo que sea necesario.

El cineasta se encuentra en Morelia por su participación en el FICM.

De acuerdo con su narración, el cineasta fue atacado de un golpe en la cabeza por un joven que aparentemente estaba en estado de ebriedad. La denuncia la hizo pública a través de sus redes sociales.