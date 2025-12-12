¡Demuestra tu nivel! Morelia vivirá un épico torneo de Clash Royale

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Listo para una batalla legendaria? La adrenalina de los videojuegos se apoderará de Morelia con el torneo presencial de Clash Royale, que se realizará el próximo 20 de diciembre a las 5:00 p.m. en el espacio gamer Game Zone, ubicado en Tarímbaro.

Este torneo, organizado por Morelia Gaming, promete reunir a los mejores jugadores de la ciudad en un emocionante duelo 1 vs 1 en modalidad Batalla Normal. El costo de inscripción es de 60 pesos y el ganador del primer lugar recibirá un Pass Royale, con recompensas exclusivas dentro del juego.

“¡Participa y demuestra que eres el mejor!”, invitan los organizadores a través de redes sociales.

El evento se llevará a cabo en Sierra de Acahuato #92, en la colonia Puerta del Sol, y también será transmitido en vivo por Twitch para que nadie se quede fuera de la acción.