¡Demuestra tu nivel! Morelia vivirá un épico torneo de Clash Royale

El torneo será en Game Zone, en Tarímbaro, el premio será un Pass Royale para el primer lugar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Listo para una batalla legendaria? La adrenalina de los videojuegos se apoderará de Morelia con el torneo presencial de Clash Royale, que se realizará el próximo 20 de diciembre a las 5:00 p.m. en el espacio gamer Game Zone, ubicado en Tarímbaro.

Este torneo, organizado por Morelia Gaming, promete reunir a los mejores jugadores de la ciudad en un emocionante duelo 1 vs 1 en modalidad Batalla Normal. El costo de inscripción es de 60 pesos y el ganador del primer lugar recibirá un Pass Royale, con recompensas exclusivas dentro del juego.

“¡Participa y demuestra que eres el mejor!”, invitan los organizadores a través de redes sociales.

El evento se llevará a cabo en Sierra de Acahuato #92, en la colonia Puerta del Sol, y también será transmitido en vivo por Twitch para que nadie se quede fuera de la acción.

Las inscripciones ya están abiertas en www.GameZone.MoreliaGaming.com, y se espera una gran participación de la comunidad gamer local, que cada vez tiene más espacios para competir y convivir.

