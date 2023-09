Demolición del estacionamiento del "Independencia" va muy avanzado: director de Mercados

Refirió que no se va a reubicar a los comerciantes y que lamentablemente continuará el conflicto que se causa en tránsito en la avenida Lázaro Cárdenas, "pero no tenemos un área para colocarlos, porque los mismos oferentes nos piden la consideración, porque es a donde acude la ciudadanía para surtir su despensa, obviamente sí hay espacios, pero sería fuera de la zona y el propio comerciante no nos lo aceptaría".

