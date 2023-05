Demolerán estacionamiento del Mercado Independencia, prevé Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que 144 de 870 locales comerciales resultaron afectados por el incendio en el exterior del Mercado Independencia, en Morelia, y 10 de ellos fueron consumidos por el fuego, también el estacimiento sufrió daño estructural por lo que sería demolido.

El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar informó que el estacionamiento quedó en pésimas condiciones por lo que tendrá que demolerse.

"El estacionamiento pues ya quedó en pésimas condiciones, tendrá que demolerse y están terminando de evaluar si existen daños estructurales o no en el mercado, el primer reporte parece ser que no. No se ha terminado de apagar, hay todavía al interior de algunos locales fuego o mucho calor, se tiene que sofocar por completo, se tiene que enfriar por completo para comenzar los trabajos de limpieza".