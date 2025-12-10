Deleitan Coros y Orquestas Infantiles de Morelia con repertorio navideño

En un mensaje alentador, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, felicitó al coro y a la orquesta protagonistas del evento: "Este concierto es el esfuerzo de un año de trabajo de estas jovencitas, jovencitos, niñas y niños, que se prepararon para este día, especialmente para ustedes. No hay orgullo más grande para un hijo o una hija que los papás estén aquí".

El Alcalde agradeció a papás, mamás y familiares, por estar presentes en el concierto, pero también por acompañar en los ensayos y ser partícipes de este proyecto, dejando que sus hijas e hijos se integren a ellos.

Por su parte, Fátima Chávez Alcaraz, titular de SeCultura, destacó: "este programa es un espacio donde niñas y niños pueden desarrollarse, aprender una nueva disciplina, y tener contacto con una de las herramientas en la vida de que no nada más nos permite ser mejores personas hacia afuera, sino que nos alimenten y nos nutre el alma hacia adentro, como es la música".