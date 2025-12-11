Del Templo de Capuchinas a la Catedral: Morelia vibrará con conciertos navideños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La música volverá a envolver los templos del Centro Histórico de la ciudad con la llegada de la 13ª edición del Festival Navideño de Música de Morelia, que se celebrará del 14 al 28 de diciembre de 2025.

Durante dos semanas, se ofrecerán 15 conciertos gratuitos en recintos emblemáticos como el Templo de Capuchinas, la Catedral de Morelia, el Santuario de la Salud, el Colegio de Morelia y más, con la participación de coros universitarios, ensambles locales y orquestas que interpretarán repertorios clásicos, villancicos y música coral.

El festival arrancará el 14 de diciembre con un concierto inaugural en el Templo de Capuchinas a las 8:00 p.m., a cargo del Coro de Apatzingán y el Coro de Adultos Mayores de la UNAM. A lo largo de los días, se presentarán agrupaciones como la Orquesta Maguila Tzitziqui, Vox Trinitatis, Nexus in Crescendo y la Escolanía Sagrada Familia, entre otros talentos.