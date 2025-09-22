Del fracaso al éxito: Sedeco invita a una nueva edición de FuckUp Nights Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció una nueva edición de FuckUp Nights Morelia, movimiento internacional que impulsa la cultura del aprendizaje a partir del error y el fracaso, como parte de las acciones para fortalecer el ecosistema emprendedor en el estado.
En esta ocasión, los asistentes podrán conocer las experiencias de Marco Tulio Campos (Fugeci), Ana María Ramírez (BNI Michoacán), Katya Acuña (Katya Acuña Wellness Center) y Eduardo Zárate (Eduardo), quienes compartirán cómo enfrentaron tropiezos en su trayectoria profesional y qué aprendizajes obtuvieron para reinventarse y seguir creciendo.
El evento contará con un ambiente de networking, servicio de niñeras para comodidad de las familias y bebidas de cortesía para los primeros asistentes. Los boletos tienen un costo de 200 pesos y se encuentran disponibles en preventa hasta el 28 de septiembre en fuckupnights.com/city/morelia
FuckUp Nights se ha consolidado en Morelia como un espacio de encuentro para emprendedores, empresarios y estudiantes, donde se fomenta la resiliencia, la innovación y la colaboración.
