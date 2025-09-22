Morelia

Del fracaso al éxito: Sedeco invita a una nueva edición de FuckUp Nights Morelia

El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 3 de octubre a las 19:30 horas en El Milagrito Rooftop
Se busca fortalecer la cultura emprendedora a través de las experiencias de empresarios locales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció una nueva edición de FuckUp Nights Morelia, movimiento internacional que impulsa la cultura del aprendizaje a partir del error y el fracaso, como parte de las acciones para fortalecer el ecosistema emprendedor en el estado.

El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 3 de octubre a las 19:30 horas en El Milagrito Rooftop, dentro del Hotel Mansión Solís, ubicado en avenida Acueducto 344, Chapultepec Norte.

En esta ocasión, los asistentes podrán conocer las experiencias de Marco Tulio Campos (Fugeci), Ana María Ramírez (BNI Michoacán), Katya Acuña (Katya Acuña Wellness Center) y Eduardo Zárate (Eduardo), quienes compartirán cómo enfrentaron tropiezos en su trayectoria profesional y qué aprendizajes obtuvieron para reinventarse y seguir creciendo.

El evento contará con un ambiente de networking, servicio de niñeras para comodidad de las familias y bebidas de cortesía para los primeros asistentes. Los boletos tienen un costo de 200 pesos y se encuentran disponibles en preventa hasta el 28 de septiembre en fuckupnights.com/city/morelia

FuckUp Nights se ha consolidado en Morelia como un espacio de encuentro para emprendedores, empresarios y estudiantes, donde se fomenta la resiliencia, la innovación y la colaboración.

Se busca fortalecer la cultura emprendedora a través de las experiencias de empresarios locales

